Dolar
14.84
Euro
16.36
Altın
1,939.72
ETH/USDT
3,044.20
BTC/USDT
43,050.00
BIST 100
2,195.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel’de düzenlenen NATO Olağanüstü Zirvesi'nde aile fotoğrafına katılıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı: Şeker fabrikaları nezdinde incelemeler yapılmaktadır

Ticaret Bakanlığı, şeker fabrikaları nezdinde incelemeler yapıldığını belirterek, hem tacir ve esnafı hem de tüketicileri korumak adına bütün tedbirlerin kararlılıkla alınmaya devam edildiğini bildirdi.

Erhan Cihan Ünal   | 24.03.2022
Ticaret Bakanlığı: Şeker fabrikaları nezdinde incelemeler yapılmaktadır

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların temel gıda ürünleri arasında yer alan şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna yönelik son dönemde bazı hususların kamuoyuna yansıdığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu hususlar işleme alınarak, şeker fabrikaları nezdinde Bakanlığımız tarafından incelemeler yapılmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak hem düzgün iş yapan tacir ve esnafımızı hem de tüketicimizi korumak için serbest piyasa koşulları içinde bütün tedbirleri kararlılıkla almaya devam etmekteyiz."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 2 bin 54, Hong Kong'da 12 bin 240 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'den Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı desteği
Türkiye'de 17 bin 161 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti
Yunanistan'da Kovid-19 tedbirleri gevşetiliyor
Moderna, çocuklar için ürettiği Kovid-19 aşısının etkili olduğunu açıkladı

Benzer haberler

Ticaret Bakanlığı: Şeker fabrikaları nezdinde incelemeler yapılmaktadır

Ticaret Bakanlığı: Şeker fabrikaları nezdinde incelemeler yapılmaktadır

Çiftçinin ürününe 8,3 milyon tonluk lisanslı depo güvencesi

Kovid-19 salgınında zarar gören 1 milyon 288 bin esnafa gelir kaybı ve kira desteği sağlandı

Ticaret Bakanlığının düzenlemesiyle kapanma riski olan kuyumcuların sorunu çözüldü

Ticaret Bakanlığının düzenlemesiyle kapanma riski olan kuyumcuların sorunu çözüldü
Mesleki yeterlilik belgesiyle de kuyumculuk yetki belgesi alınabilecek

Mesleki yeterlilik belgesiyle de kuyumculuk yetki belgesi alınabilecek
Ticaret Bakanlığı aşırı fiyat artışı görülen çimento sektörüyle ilgili inceleme başlattı

Ticaret Bakanlığı aşırı fiyat artışı görülen çimento sektörüyle ilgili inceleme başlattı