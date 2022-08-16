Dolar
17.96
Euro
18.24
Altın
1,778.04
ETH/USDT
1,882.40
BTC/USDT
23,950.00
BIST 100
2,871.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu,"Marmara Bölgesi'nde Deprem Araştırmaları Sempozyumu’’nda konuşuyor Milli Eğitim Bakanı Özer, "Patentle Türkiye - 1. Ulusal Liseler Patent ve Faydalı Model Yarışması Ödül Töreni"nde konuşuyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Aile Fotoğrafları Sergisi"nin açılışını yapıyor
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil satışına ilişkin düzenlemeye açıklık getirdi

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışlarına ilişkin çıkarılan düzenlemeyle yalnızca ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması ve satışına kısıtlama getirildiğini bildirdi.

Arife Yıldız Ünal   | 16.08.2022
Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil satışına ilişkin düzenlemeye açıklık getirdi

Ankara

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümlerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, motorlu kara taşıtları piyasasında yaşanan arz ve talep dengesizliklerinin aşırı ve adil olmayan fiyat artışlarına ve stokçuluk faaliyetlerine neden olabildiğine işaret edilerek, bu faaliyetlerin engellenmesine yönelik Bakanlığa ulaşan talepler ile konuya ilişkin kamuoyu beklentilerinin karşılanmasını teminen söz konusu değişikliğin yapıldığı belirtildi.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle ilgili sektör paydaşlarının görüş ve katkılarıyla hazırlanan yönetmelik değişikliğinde öne çıkan hükümlere vurgu yapılan açıklamada, şu hususlara dikkati çekildi:

"İlk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobil ve arazi taşıtlarının ticari faaliyet kapsamında satışı önlenmektedir. Oto galeriler, yetkili bayiler ve araç kiralama firmaları ile ticari faaliyet kapsamında ikinci el otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan kişiler tarafından 1 Temmuz 2023'e kadar ilk tescili yapılan otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlaması veya satışı, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe yapılamayacak. Getirilen pazarlama ve satış kısıtlaması 1 Temmuz 2023'te sona erecek. Düzenlemenin yürürlük tarihinden önce ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına tescil edilen otomobil ve arazi taşıtları 15 Eylül 2022'ye kadar herhangi bir kısıtlama olmaksızın pazarlanabilecek ve satılabilecek."

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin halihazırda kendi adlarına tescilli taşıtların 15 Eylül'e kadar satılabilmesine imkan sağlandığı vurgulanan açıklamada, söz konusu taşıtların satışının 15 Eylül'e kadar gerçekleşmemesi halinde, bunların pazarlanması ve satışının da ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmediği sürece yapılamayacağı kaydedildi.

Bireysel satışlara kısıtlama getirilmedi

Açıklamada, nihai tüketiciler tarafından yapılan ikinci el motorlu kara taşıtı satışlarının bu düzenlemenin dışında olacağı ifade edilerek, "Ancak, nihai tüketiciler tarafından bir takvim yılı içinde yapılan üçten fazla otomobil ve arazi taşıtı satışları da ticari faaliyet kapsamında değerlendirilebileceğinden, bu taşıtların satışı ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre kısıtlaması kapsamında yer alabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Düzenlemenin kapsamına dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Düzenlemeyle yalnızca otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması ve satışına kısıtlama getirilmiştir. Kamyon, otobüs, kamyonet ve benzeri taşıt türleri bu kısıtlama kapsamında yer almamaktadır. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından doğrudan veya dolaylı olarak yapılacak tüm satışlar ile pazarlama faaliyetleri bu kısıtlama kapsamında değerlendirilecektir."

Açıklamada, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından kendileri üzerine alınan taşıtların yanı sıra herhangi bir üçüncü kişi üzerine tescil ettirilen taşıtların ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler aracılığıyla pazarlanması veya satışının da bu kısıtlama kapsamında değerlendirileceği kaydedilerek, "Örneğin, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından verilen ilanlar da pazarlama faaliyeti kapsamında değerlendirileceğinden denetime tabi olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı faaliyetlerin tespitine yönelik Bakanlıkça satış kayıtları üzerinden yapılan denetimler ile saha denetimlerinin artırılacağı vurgulanan açıklamada, vatandaşlardan gelen şikayetlerin derhal işleme alınacağı bildirildi.

Düzenlemeyle halihazırda sektörde yaşanan aşırı ve adil olmayan fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedeflendiğinden, yönetmelik hükmünün 1 Temmuz 2023'e kadar geçici bir süre yürürlükte kalacağının altı çizilen açıklamada, Bakanlıkça, piyasa koşulları ve kamuoyu beklentileri dikkate alınarak bu düzenlemenin uygulamasının 6 aya kadar uzatılabileceği bilgisi verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır ve Mersin'de akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon yapıldı
TMB Başkanı Eren'den Marmara Depremi'nin yıl dönümünde "denetim" vurgusu
MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde eyalet yöneticisini etkisiz hale getirdi
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Diyarbakır ve Mersin'de akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon yapıldı

Diyarbakır ve Mersin'de akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon yapıldı

Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil satışına ilişkin düzenlemeye açıklık getirdi

İkinci el otomobil satışında yeni düzenleme yürürlüğe girdi

Ticaret Bakanlığından Deterjan Pazarı firmasına yönelik "nitelikli dolandırıcılık" tespiti

Ticaret Bakanlığından Deterjan Pazarı firmasına yönelik "nitelikli dolandırıcılık" tespiti
Yurt dışı müteahhitlik sektörü 7 ayda yaklaşık 6 milyar dolarlık iş üstlendi

Yurt dışı müteahhitlik sektörü 7 ayda yaklaşık 6 milyar dolarlık iş üstlendi
Ticaret Bakanlığı 18 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Ticaret Bakanlığı 18 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet