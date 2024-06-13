Dolar
32.30
Euro
34.91
Altın
2,315.79
ETH/USDT
3,505.40
BTC/USDT
67,707.00
BIST 100
10,375.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği değerlendirme toplantısında konuşuyor
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı bazı uluslararası gözetim şirketlerini süreli olarak faaliyetten menetti

Ticaret Bakanlığı, bazı uluslararası gözetim şirketlerinin faaliyetlerinden süreli menedilmesini kararlaştırdı.

Cüneyt Kemal Özkök  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Ticaret Bakanlığı bazı uluslararası gözetim şirketlerini süreli olarak faaliyetten menetti

Ankara

Bakanlık tarafından hazırlanan "Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetinin Süreli Durdurulması Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ hükümlerine aykırı davrandığı belirlenen Kalimbassieris Maritime Denizcilik AŞ 3 ay, Kuzey Sörvey Uluslararası Gözetim Danışmanlık ve Deniz Hizmetleri Ticari Ltd. Şti. de 1 ay faaliyetten menedildi.

Tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Öte yandan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Tebliğ kapsamında ise Goat Uluslararası Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti'nin statüsü geri alındı.

Söz konusu tebliğ, yürürlüğe girdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya, son 1 yılda 585 organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi
Kutsal topraklarda hayatını kaybeden Türk hacı adayı sayısı 17'ye yükseldi
Diyanet, 84 bin 942 hacı adayını 655 otobüsle Arafat'a taşıyacak
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Ticaret Bakanlığı bazı uluslararası gözetim şirketlerini süreli olarak faaliyetten menetti

Ticaret Bakanlığı bazı uluslararası gözetim şirketlerini süreli olarak faaliyetten menetti

Tasarruf finansman şirketi ve elektronik para kuruluşları için dekont düzenlemesi

Valilerin disiplin amiri İçişleri Bakanı oldu

Bakan Bolat: İİT ülkeleri arasındaki ticaretin 2025 yılı itibarıyla yüzde 25'e çıkarılması konusunda kararlıyız

Bakan Bolat: İİT ülkeleri arasındaki ticaretin 2025 yılı itibarıyla yüzde 25'e çıkarılması konusunda kararlıyız
Ticaret Bakanlığından Kurban Bayramı öncesi 10 ilde fiyat ve etiket denetimi

Ticaret Bakanlığından Kurban Bayramı öncesi 10 ilde fiyat ve etiket denetimi
Ticaret Bakanlığından bayram öncesi başkentte fiyat ve etiket denetimi

Ticaret Bakanlığından bayram öncesi başkentte fiyat ve etiket denetimi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet