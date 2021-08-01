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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı ambalajlı ürünlerdeki gramaj hilesine karşı harekete geçti

Ticaret Bakanlığı, gramaj ve adedi azaltılmasına rağmen satış fiyatı değişmeyerek gizli zam yapılan ürünlere karşı denetimlerini sıkılaştırdı.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 01.08.2021
Ticaret Bakanlığı ambalajlı ürünlerdeki gramaj hilesine karşı harekete geçti

Ankara

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından edindiği bilgilere göre, gerek Bakanlığa ulaşan tüketici başvuruları gerekse resen yürütülen incelemeler neticesinde, ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçülerinin azaltılmasına karşın ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmediği tespit edildi.

Ambalaj ve satış fiyatının değişmemesi nedeniyle tüketicilerin ürünlerdeki bu değişikliği fark edemediği, böylelikle ürünlerin birim fiyatlarında zımni olarak artış yapıldığı belirlendi.

Firmalarca gerçekleştirilen yanıltıcı ambalajlama uygulamaları Reklam Kurulu tarafından haksız ticari uygulama olarak ele alınıyor. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği hükümlerine aykırı davrananlar hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor.

Özellikle temel ihtiyaç maddeleri ve gıda ürünlerinin üreticisi konumunda olan firmaların, yasal düzenlemelere uygun şekilde faaliyet göstermelerinin basiretli tacir olmanın gereği olduğunu değerlendiren Bakanlık, bu konuda adım attı.

Tüketicilerin haksız ticari uygulamalara karşı korunması amacıyla ülke çapında denetimlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için 81 ticaret il müdürlüğüne talimat verildi.

Ayrıca temel ihtiyaç maddeleri ve gıda ürünlerini piyasaya arz eden firmaların üyesi olduğu sivil toplum ve meslek kuruluşlarına, üyelerinin yasal düzenlemelere uygun davranmaları aksi takdirde haklarında idari yaptırım uygulanabileceği konusunda yazılı uyarı gönderildi.

Mağduriyetlerin önlenmesi adına tüketicilerin, satın alacakları ürünlerin ambalajlarının ve etiketlerinin dikkatle incelenmesi konusunda farkındalığa sahip olmaları önem taşıyor.

Vatandaşların, herhangi bir yanıltıcı ambalaj uygulaması ile karşılaşmaları halinde Reklam Kuruluna veya ticaret il müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

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