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Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: 2019 yılı ihracatı 180 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2019 yılı ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti." dedi.

Merve Özlem Çakır   | 03.01.2020
Ticaret Bakanı Pekcan: 2019 yılı ihracatı 180 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2019 yılı ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti." dedi.

Pekcan, 2019 yılı dış ticaret değerlendirme toplantısı düzenliyor.

Ticaret Bakanı Pekcan, "Geçen yıl ithalatımız yüzde 8,99 azalışla 210 milyar 394 milyon dolar oldu." diye konuştu.

"Dış ticaret açığımız 29 milyar 926 milyon dolara geriledi"

Pekcan, "2019'da dış ticaret açığımız yüzde 44,9 düşerek 54 milyar 323 milyar dolardan 29 milyar 926 milyon dolara geriledi." dedi.

Bakan Pekcan, dış ticaretin büyümeye 4,7 puanlık rekor katkı sağladığını ve bunun Türkiye'de 18 yılda görülen dış ticaretin ülke büyümesine en büyük katkısı olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı Pekcan, "2019'da 3,2 milyar lira destek verdik. Bu Cumhuriyet tarihinin büyük ihracat destek rakamı. 2020'de bunu 3,8 milyar liraya çıkaracağız." diye konuştu.

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