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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat: İyileşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatı artırmaya yönelik destekler ve uyguladıkları ithalat politikalarıyla cari işlemler hesabında kalıcı iyileşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini bildirdi.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
Ticaret Bakanı Bolat: İyileşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz

Ankara

Bolat, sosyal medya hesabından, Merkez Bankası tarafından dün açıklanan ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cari işlemler hesabındaki olumlu seyre işaret eden Bolat, "Mal ve hizmetler ihracatımızı artırmaya yönelik desteklerimiz ve yerli-milli üretime sahip çıkmaya dönük uyguladığımız ithalat politikaları ile cari işlemler hesabında kalıcı iyileşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Cari işlemler hesabı eylülde 1,9 milyar dolar fazla vererek, aylık cari fazla son 23 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşmiştir. 12 aylık cari işlemler açığı ise 56,6 milyar dolardan 51,7 milyar dolara gerilemiş bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Hizmetler ihracatının eylül itibarıyla son 12 ay toplamı olarak 98,3 milyar dolara, turizm gelirinin de son 12 ayda yıllık bazda 46,9 milyar dolara yükselerek rekorlarını yenilediğini anımsatan Bolat, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı olarak 'katma değerli ve inovasyon odaklı üretim ve yatırım, istihdam, ihracat, cari fazla ve adil bölüşüm' önceliklerimiz ile Türkiye ekonomisindeki büyüme ortamını güçlendirip, makroekonomik istikrarı kuvvetlendirici yapısal dönüşümü gerçekleştirme çalışmalarımız kesintisiz devam edecektir."

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