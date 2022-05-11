THY'nin yurt dışı seferlerine başlamasının 75. yıl dönümü kutlaması
Türk Hava Yollarının (THY), yurt dışı seferlerine başlamasının 75. yıl dönümü, ilk seferin yapıldığı Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Atina
Stavros Niarhos Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, THY Güney Avrupa Satış Müdürü Ömer Faruk Sönmez, THY Avrupa Satış Başkanı Harun Baştürk, Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu, THY'nin Yunanistan'dan Sorumlu Genel Müdürü Yavuz Akkaynak, Eleftherios Venizelos Havalimanı İletişim ve Pazarlama Direktörü Ioanna Papadopulu ile Türk ve Yunan davetliler katıldı.
Törende konuşan Olmuştur, "Uluslararası göklerde bayrağımızı 75 yıl önce dalgalandırmış olmanın gurunu yaşıyoruz." dedi.
Havacılığın modern ekonomi için önemine değinen Olmuştur, "Havacılık, dünya çapındaki tek hızlı ulaşım ağını oluşturur, ekonomik büyüme sağlar, iş imkanları yaratır, uluslararası ticaret ve turizme katkıda bulunur." diye konuştu.
Büyükelçi Özügergin ise THY'nin 1947'de Atina'ya yaptığı ilk yurt dışı seferi hatırlatarak, "Bu uçak, tarihte ilk kez iki ulus arasında bir hava köprüsü oluşturdu." dedi.
Özügergin, THY'nin ilk yurt dışı seferini Atina'ya yapmasının tek nedeninin teknik ve coğrafi olamayacağını belirterek, Ege'nin her iki yakasındaki Türk ve Yunan halklarının, karşı tarafın coğrafyasına, insanına ve kültürüne duyduğu ilginin de açık olduğunu kaydetti.
Papadopulu da Türk Hava Yollarının Eleftherios Venizelos Havalimanı aracılığı ile taşıdığı yolcu sayısının gitgide arttığına dikkati çekerek, bu rakamın 2019'da 500 bin yolcuya ulaştığını ifade etti.
Beş kıtada 128 ülkeye uçuş gerçekleştiren, dünyada en çok noktaya yolcu taşıyan havayolu olma özelliğine sahip THY, ilk uluslararası uçuşunu 12 Şubat 1947'de Ankara-İstanbul-Atina seferi ile gerçekleştirdi.
"TC-ABA" kuyruk kodlu DC-3 tipi uçakla yapılan ilk yurt dışı uçuş, 12 Şubat 1947'de saat 10.00'da Ankara'dan havalanıp İstanbul'daki yolcularını da alarak o dönem ismi "Hassani Airport" olan Atina Havalimanı'na hareket etti. Toplam 2 saat 40 dakika süren ilk yurt dışı uçuşunda dönemin Devlet Hava Yolları Genel Müdürü Osman Nuri Baykal da yer aldı.
THY’nin Atina’ya haftada 21, Selanik’e ise haftada 7 uçuşu bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.