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Ekonomi

THY "Esnek Seyahat" ile yolcularına sınırsız bilet değişiklik hakkı sunuyor

Türk Hava Yolları (THY), yolcularına 31 Aralık 2021 tarihine kadar satın aldıkları uçak biletleri için son uçuş tarihi 31 Mayıs 2022'ye kadar olmak şartıyla "Esnek Seyahat" sayesinde sınırsız değişiklik hakkı sağlıyor.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 17.11.2021
THY "Esnek Seyahat" ile yolcularına sınırsız bilet değişiklik hakkı sunuyor

İstanbul

THY'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, "Esnek Seyahat" uygulamasıyla yolcular biletlerini güvence altına alabiliyor.

Yolcular sınırsız değişiklik haklarını, son uçuş tarihi 31 Mayıs 2022'e kadar (dahil) olarak yeni seyahatlerinde kullanabilecek.


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