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Ekonomi

Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1500 lira olacak

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 750 liradan 1500 liraya çıkarıldı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1500 lira olacak

İstanbul

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bankalara gönderdiği yazıya göre, 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 2 yıl sonra güncellendi.

Şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1500 lira olacak.

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