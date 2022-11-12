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Ekonomi

TEDAŞ'ın taşınmaz kiraya verme faaliyetlerine yönelik usul ve esaslar belirlendi

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine (TEDAŞ) ait kamulaştırma yoluyla elde edilen gayrimenkuller talepler doğrultusunda kiraya verilmek suretiyle değerlendirilebilecek.

Gülşen Çağatay   | 12.11.2022
TEDAŞ'ın taşınmaz kiraya verme faaliyetlerine yönelik usul ve esaslar belirlendi

Ankara

TEDAŞ Genel Müdürlüğünün Taşınmaz Kiraya Verme Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kamulaştırma yoluyla elde edilen kiraya verilecek taşınmazlar ihale yoluyla belirlenecek, ihaleler ilan yoluyla duyurulacak.

Pazarlık usulü haricindeki ihale usulleri ile yapılacak ihalelerde, ilk ilanla ihale günü arasında yirmi günden, son ilan ile ihale günü arasında on günden az süre olmayacak.

Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde ise ilk ilanla ihale günü arasında on günden, son ilan ile ihale günü arasında yedi günden az süre bulunmayacak.

Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden beş gün öncesine kadar yazılı açıklama talep edebilecek.

En uygun teklifte bulunan birinci sıradaki istekli, sözleşmeyi imzalamaktan kaçınırsa en uygun teklifte bulunan önce ikinci sıradaki istekli, ikinci sıradaki istekli sözleşmeyi imzalamaktan kaçınırsa üçüncü sıradaki istekli üzerinde ihale bırakılabilecek.

Söz konusu ihalelerde kapalı zarfla teklif, açık teklif, pazarlık usulü ve işin niteliğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı bu yönetmelik hükümleri kapsamında onay merciince belirlenecek.

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