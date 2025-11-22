Dolar
logo
Ekonomi

TEDAŞ'ın Canlı Hat Bakım Projesi için ihale süreci başladı

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ), Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla yürütülecek Canlı Hat Bakım Projesi kapsamında hizmet alımı ihalesine çıkıldı.

Handan Kazancı  | 22.11.2025 - Güncelleme : 22.11.2025
TEDAŞ'ın Canlı Hat Bakım Projesi için ihale süreci başladı

İstanbul

TEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) tarafından ihale süreci başlatılan toplam 2 milyon 100 bin avro bütçeye sahip proje, Türkiye'nin elektrik dağıtım sisteminin güvenilirliğini artırmayı ve teknik personelin yetkinliklerini AB standartlarına taşımayı amaçlıyor.

Açıklamada, TEDAŞ tarafından IPA III 2024 Programlama Yılı kapsamında başvurusu yapılan "Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin Canlı Hat Bakımı Konusundaki Kurumsal Kapasitesinin AB Standartları ve Uygulamaları Doğrultusunda Geliştirilmesi" konulu projenin, 17 Aralık 2024'te AB Komisyonu tarafından resmen finansman onayı aldığı belirtildi.

Finansman kararının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) ile TEDAŞ'ın yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda proje, 14 Kasım 2025'te AB Delegasyonu tarafından da onaylandı ve ihale duyurusu CFCU'nun internet sitesinde yayımlandı.

Canlı hat bakımında AB uyumlu yeni dönem

Canlı hat bakımının yaygınlaştırılmasıyla elektrik kesintilerinin azaltılması ve işletmeler ile vatandaşlara kesintisiz enerji sunulması hedefleniyor. Ayrıca enerji arzındaki aksamaların neden olduğu ekonomik kayıpların önüne geçilmesi ve elektrik dağıtımdaki operasyonel süreçlerin AB'nin teknik ve güvenlik standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

Projenin önemli bileşenlerinden biri, TEDAŞ bünyesinde kurulması planlanan Canlı Hat Bakım Eğitim Merkezi olacak. Merkez, canlı hat bakımına yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler vererek teknik personelin niteliklerini artıracak ve bu alandaki uygulamaların ülke genelinde yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak.

CFCU tarafından yürütülen hizmet ihalesine 18 Aralık'ta saat 17.00'ye kadar teklif verilebilecek. İhale dokümanları ve başvuru şartlarına CFCU'nun resmi internet sitesindeki "https://www.cfcu.gov.tr/tender/66271" adresten ulaşılabilir.

