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Ekonomi

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 72 milyar 320 milyon liralık teklif geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 72 milyar 320 milyon lira oldu.

Burhan Sansarlıoğlu  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 72 milyar 320 milyon liralık teklif geldi

İstanbul

TCMB'nin bugün açtığı 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşme 71 milyar 320 milyon lira olurken, ihaleye 72 milyar 320 milyon liralık teklif geldi.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,29, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 49,93 olarak ilan edildi.

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