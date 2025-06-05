Dolar
39.34
Euro
44.91
Altın
3,370.50
ETH/USDT
2,602.60
BTC/USDT
104,524.00
BIST 100
9,434.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kutsal topraklarda bulunan hacı adayları Arafat’a çıktı Emniyet ekipleri, Ankara’da helikopterle havadan denetim yapıyor
logo
Ekonomi

TCMB 2 ödeme kuruluşuna faaliyet izni verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), MPS Ödeme Kuruluşu AŞ’ye ödeme kuruluşu olarak, Junomoney Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verildi.

Ali Canberk Özbuğutu, Mahmut Çil  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
TCMB 2 ödeme kuruluşuna faaliyet izni verdi

İstanbul

TCMB'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarına göre, MPS Ödeme Kuruluşu AŞ’ye, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 14'üncü ve 15'inci maddeleri kapsamında ödeme aracı kabul yetkisi ile sınırlı olacak şekilde ödeme hizmetlerini sunmak üzere ödeme kuruluşu faaliyet izni verilmesi kararı alındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İlgili kanun kapsamında, Junomoney Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye de elektronik para ihracı hizmeti sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 46 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
Atıkların zararlarına "Farkında mısın?" kampanyasıyla dikkat çekiliyor
Sultangazi'de katı atık toplama alanında çıkan yangın söndürüldü
Terör zararlarının karşılanması için yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresi 1 yıl daha uzatıldı
Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili hareketliliği yaşanıyor

Benzer haberler

TCMB 2 ödeme kuruluşuna faaliyet izni verdi

TCMB 2 ödeme kuruluşuna faaliyet izni verdi

TCMB: Yıllık enflasyon temel mallarda sınırlı olmak üzere, tüm ana gruplarda geriledi

Reel efektif döviz kuru endeksi mayısta 71,11 oldu

TCMB'den "Parasal Sıkılaşma, Temerrüt Riski ve Firmaların Konut Satışı" analizi

TCMB'den "Parasal Sıkılaşma, Temerrüt Riski ve Firmaların Konut Satışı" analizi
Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu yayımlandı

Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu yayımlandı
TCMB Başkanı Karahan: Türkiye'de özellikle son 10 yılda katılım finans sektörü hızlı bir büyüme gösterdi

TCMB Başkanı Karahan: Türkiye'de özellikle son 10 yılda katılım finans sektörü hızlı bir büyüme gösterdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet