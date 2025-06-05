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Ekonomi, Teknoloji

TÜRKSAT, Türkiye'nin uzay ve uydu devlerini aynı masada buluşturacak

Türkiye'nin uydu ve uzay ekosisteminin en güçlü aktörleri, TÜRKSAT AŞ'nin 19 Haziran'da Ankara'da düzenleyeceği "Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu"nda bir araya gelecek.

Mertkan Oruç  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
TÜRKSAT, Türkiye'nin uzay ve uydu devlerini aynı masada buluşturacak

Ankara

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin uydu ve uzay vizyonuna yön veren kurumları, sektörün öncü şirketleri ve teknoloji liderleri TÜRKSAT'ın ev sahipliğinde buluşacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da katılımının beklendiği forum, 19 Haziran'da Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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Türkiye’nin bağlantısallık stratejisinde bir dönüm noktası niteliği taşıyan forum kapsamında, Türkiye'nin uydu ve uzay ekosisteminin en güçlü aktörleri bir araya gelecek, uydu sektöründen yerli üretim stratejilerine kadar sektöre yön verecek kritik başlıklar masaya yatırılacak.

TÜRKSAT 7A ve sonrası masaya yatırılacak

Şirket öncülüğünde gerçekleştirilecek stratejik buluşmada, Türkiye'nin GEO (jeosenkron), LEO (alçak yörünge) ve MEO (orta yörünge) uydularına yönelik geliştirdiği ileri teknolojiler konuşulacak.

"TÜRKSAT Her Yerde" vizyonuyla şekillenecek forum, çok katmanlı bağlantı altyapılarının entegrasyonu, yeni nesil uydu teknolojileri, dijital egemenlik ve sürdürülebilir iletişim çözümleri gibi kritik başlıkları gündeme taşıyacak.

TÜRKSAT 7A ve sonrası nesil uydu projelerinin yanı sıra, takım uydu çözümleri, uydu-karasal ağ sinerjisi, yerli üretimin stratejik rolü ve regülasyon ihtiyacı gibi konuların kapsamlı biçimde değerlendirileceği forum aynı zamanda sektörler arası iş birliği için yeni fırsatlar da yaratacak.

Foruma, Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), TÜBİTAK, TUSAŞ, ASELSAN gibi Türkiye'nin bu alandaki otoriteleri ile yerli uydu ve uzay firmaları, teknoloji sağlayıcıları, akademisyenler ve AR-GE kuruluşlarının üst düzey temsilcileri katılacak. Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu, kamu ve özel sektörün tüm paydaşlarını buluşturarak, Türkiye'nin uydu ve uzay stratejilerinde yol gösterici olacak.

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