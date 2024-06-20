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Ekonomi

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 329 milyar 87 milyon liralık teklif geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 329 milyar 87 milyon lira oldu.

Burhan Sansarlıoğlu  | 20.06.2024 - Güncelleme : 20.06.2024
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 329 milyar 87 milyon liralık teklif geldi

İstanbul

TCMB'nin bugün açtığı 300 milyar liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşme 299 milyar 999 milyon 500 bin lira oldu. İhaleye, 329 milyar 87 milyon liralık teklif geldi.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 48,2, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 49,88 olarak ilan edildi.

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