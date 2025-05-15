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Konya’nın Kulu ilçesinde 5.2 deprem meydana geldi. AFAD, saat 15.46'da merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. -VTR- Ankara ve çevre illerde de hissedilen bir deprem meydana geldi.
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Ekonomi

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 102 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Mücahit Enes Sevinç  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 9 Mayıs haftasında net 102 milyon dolarlık hisse senedi ve 933,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 7,3 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

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Yurt dışında yerleşik kişilerin 2 Mayıs itibarıyla 27 milyar 809,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 9 Mayıs haftasında 28 milyar 375,8 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 9 milyar 124 milyon dolardan 10 milyar 109,6 milyon dolara çıkarken, ÖST stokları ise 338,6 milyon dolardan 329,8 milyon dolara indi.

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