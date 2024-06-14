Dolar
32.66
Euro
34.97
Altın
2,314.12
ETH/USDT
3,479.00
BTC/USDT
66,953.00
BIST 100
10,519.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Etimesgut Şehit Yasin Kendircioğlu Ortaokulu'nda 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda konuşuyor. İsveç'in başkenti Stockholm’de üniversite kampüsünde Filistin'e destek gösterisi düzenleyen öğrencilere polis müdahale ediyor.
logo
Ekonomi

TCMB'nin haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 43,52 oldu.

Mahmut Çil  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
TCMB'nin haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı

İstanbul

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,56 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,52'e düştü. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,64'ten yüzde 43,52'e geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 33,21'den yüzde 31,79'a, 24 ay sonrası için yüzde 21,33'ten yüzde 20,33'e indi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 38,7771'den 37,7463'e, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 41,7997'den 41,4115'e düştü

Bir önceki anket döneminde 30,5 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 29 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 28,4 milyar dolara geriledi.

Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 50

Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,3'te, gelecek yıl için de yüzde 3,7'de sabit kaldı.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 37,11'den yüzde 35,90'a düştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Karnelerini alan tüm öğrencilerimizin sevincini canıgönülden paylaşıyor, iyi tatiller diliyorum
İllere göre bayram namazı saatleri
Arafat ziyareti güvenlik için dron ve helikopterlerle takip edilecek
İstanbul için sağanak uyarısı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde akıcı yoğunluk yaşanıyor

Benzer haberler

Türkiye'nin nisan ayı uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı

Türkiye'nin nisan ayı uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı

TCMB'nin haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Yurt dışında yerleşiklerin DİBS alımı, tarihte ilk kez üst üste 11 haftaya çıktı

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS alımı, tarihte ilk kez üst üste 11 haftaya çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet