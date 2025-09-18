Dolar
41.31
Euro
48.71
Altın
3,637.50
ETH/USDT
4,586.80
BTC/USDT
117,195.00
BIST 100
11,152.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında karşılaşacağı Gaziantep maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Çelik Kanatlar, TEKNOFEST İstanbul’da gösteri uçuşu gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.
logo
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 177,9 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 12 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 247 milyon dolar azalışla 177 milyar 860 milyon dolara indi.

Ali Canberk Özbuğutu  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
Merkez Bankası rezervleri 177,9 milyar dolar oldu

İstanbul

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 12 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 677 milyon dolar azalışla 84 milyar 499 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 5 Eylül'de 89 milyar 176 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 430 milyon dolar artışla 90 milyar 931 milyon dolardan 93 milyar 361 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 12 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 247 milyon dolar azalışla 180 milyar 107 milyon dolardan 177 milyar 860 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
1.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
27.12.202464.31990.738155.057
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
14.03.202574.01398.069171.082
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
30.05.202583.16470.026153.190
05.06.202585.57370.306155.879
13.06.202586.54372.744159.289
20.06.202585.00170.697155.698
18.07.202585.26683.303168.567
25.07.202585.22386.625171.848
08.08.202586.75887.607174.365
15.08.202585.58290.928176.510
22.08.202585.23791.090176.327
29.08.202587.32691.031178.357
05.09.202590.93189.176180.107
12.09.202593.36184.499177.860
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kudüs'ün yüzlerce yıllık tapu ve vakıf belgeleri Tapu ve Kadastro arşivinde korunuyor
STK'lerden üniversitelere yeni akademik yılda "ilk ders Filistin olsun" çağrısı
RTÜK'ten "milli ve manevi değerlere aykırılık" gerekçesiyle 5 dijital platforma ceza
Hafta sonu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kalıcı deprem konutlarının temeli atıldı

Benzer haberler

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı

Merkez Bankası rezervleri 177,9 milyar dolar oldu

Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün brüt satışları 5 yılda yaklaşık 9 katına çıktı

Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün brüt satışları 5 yılda yaklaşık 9 katına çıktı
Merkez Bankası kredi kartları işlemlerinde uygulanan faiz oranlarında değişikliğe gitti

Merkez Bankası kredi kartları işlemlerinde uygulanan faiz oranlarında değişikliğe gitti
Küresel piyasalar Fed'in faiz kararı sonrasında karışık seyrediyor

Küresel piyasalar Fed'in faiz kararı sonrasında karışık seyrediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet