MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
Ekonomi

TCMB "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı

Yıllık enflasyon beklentileri, kasımda piyasa katılımcıları için artarken, hanehalkı ve reel sektör için geriledi.

Mücahit Enes Sevinç  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
TCMB "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, kasımda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0,23 puan artarak yüzde 23,49'a çıkarken, reel sektör için 0,6 puan azalarak yüzde 35,70 seviyesine, hanehalkı için 2,15 puan düşerek yüzde 52,24'e geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 1,67 puan azalarak yüzde 24,83 olarak kayıtlara geçti.

