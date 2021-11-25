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Ekonomi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 68 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 2 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 67 milyar 999 milyon 999 bin 977 milyon lira verdi.

Gökhan Yıldız   | 25.11.2021
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 68 milyar lira verdi

İstanbul

İhaleye 159 milyar 340 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.

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