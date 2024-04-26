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Ekonomi

Yurt dışında yerleşikler 115 milyon dolarlık DİBS aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler 19 Nisan haftasında net 143,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı, 115,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 15,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi aldı.

Selcan Bedirhanoğlu  | 26.04.2024 - Güncelleme : 26.04.2024
Yurt dışında yerleşikler 115 milyon dolarlık DİBS aldı

İstanbul

Yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Nisan haftasında 143,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Nisan haftasında net 143,4 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 115,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 15,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 9 Nisan itibarıyla 38 milyar 16,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 19 Nisan'da 36 milyar 793,7 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 2 milyar 501,2 milyon dolardan 2 milyar 508,6 milyon dolara, ŞBS stokları da 148,4 milyon dolardan 162,3 milyon dolara yükseldi.

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