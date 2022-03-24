TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Aynı kararlılıkla rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz
İstanbul
TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Yönetilen, yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı." dedi.
Kavcıoğlu, "Geliştirdiğimiz proaktif rezerv yönetim stratejimizi son aylarda çeşitlendirdik. Aynı kararlılıkla rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.
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