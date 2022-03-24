Dolar
14.84
Euro
16.36
Altın
1,939.72
ETH/USDT
3,044.20
BTC/USDT
43,050.00
BIST 100
2,195.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel’de düzenlenen NATO Olağanüstü Zirvesi'nde aile fotoğrafına katılıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi
logo
Ekonomi

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Aynı kararlılıkla rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz

Belgin Yakışan Mutlu   | 24.03.2022
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Aynı kararlılıkla rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz

İstanbul

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Yönetilen, yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı." dedi.

Kavcıoğlu, "Geliştirdiğimiz proaktif rezerv yönetim stratejimizi son aylarda çeşitlendirdik. Aynı kararlılıkla rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 2 bin 54, Hong Kong'da 12 bin 240 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'den Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı desteği
Türkiye'de 17 bin 161 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti
Yunanistan'da Kovid-19 tedbirleri gevşetiliyor
Moderna, çocuklar için ürettiği Kovid-19 aşısının etkili olduğunu açıkladı

Benzer haberler

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Aynı kararlılıkla rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Aynı kararlılıkla rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz