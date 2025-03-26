TCMB Başkanı Karahan: Sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz
İstanbul
TCMB Başkanı Karahan, "Piyasa kuralları içerisinde kalarak gereken her adımı proaktif bir şekilde attık ve bundan sonra da atmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çok geniş ve güçlü bir araç setine sahip. Temel amacımız olan fiyat istikrarını sağlamak için sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.
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