Dolar
42.50
Euro
49.36
Altın
4,220.56
ETH/USDT
3,039.10
BTC/USDT
90,874.00
BIST 100
10,898.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TCMB Başkanı Karahan: Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürecek sıkı para politikası duruşu dezenflasyonu güçlendirecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, döviz kuru ve beklenti kanalları aracılığıyla dezenflasyon sürecini güçlendirecektir." dedi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 28.11.2025 - Güncelleme : 28.11.2025
TCMB Başkanı Karahan: Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürecek sıkı para politikası duruşu dezenflasyonu güçlendirecek

İstanbul

TCMB Başkanı Karahan, İstanbul'da "Türkiye'de Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Karahan, "Dezenflasyon devam ediyor ancak daha yavaş bir hızda." görüşünü paylaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Geçici faktörlerin azalmasının beklendiğini bildiren Karahan, olumsuz hava koşullarının gıda fiyatlarında artışa neden olduğunu dile getirdi.

Karahan, giyim grubundaki enflasyonun güçlü mevsimsel etkiler gösterdiğini vurguladı.

Kira enflasyonunda yavaşlamanın devam ettiğini söyleyen Karahan, "Temel enflasyon göstergeleri, enflasyonun düşüş sürecinde bir yavaşlama olduğuna işaret ediyor." diye konuştu.

Enflasyon beklentilerinin iyileştiğini ancak hala yüksek seviyelerde olduğunu ifade eden Karahan, anket katılımcıları arasındaki görüş farklılığının azaldığına dikkati çekti.

Piyasa katılımcıları arasında karamsar eğilim azaldı

Karahan, piyasa katılımcıları arasında karamsar eğilimin azaldığını kaydetti.

Firmaların fiyatlama davranışlarının iyileştiğini aktaran Karahan, sanayi üretiminin biraz gerilediğini, buna karşın hizmetler üretiminin üçüncü çeyrekte yatay seyrettiğini belirtti.

Karahan, anket verilerinin ekonomik aktivitedeki yavaşlamayı doğruladığını söyledi. Perakende satışlar ve kart harcamalarının devam eden tüketim yavaşlamasını takip ettiğini dile getiren Karahan, "Bileşik işgücü piyasası koşulları endeksi, işgücü piyasasındaki sıkışıklığın azaldığını teyit ediyor." ifadesini kullandı.

TCMB Başkanı, geriye dönük endekslemeye sahip kalemlerin manşet enflasyonu aşağı çektiğini ancak temel aşağı yönlü eğilimin bozulmadan devam ettiğini kaydetti.

Piyasa katılımcılarının enflasyondaki aşağı ve yukarı yönlü sürprizlere simetrik biçimde tepki verdiğini aktaran Karahan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Genel talep göstergeleri, dengelenmenin devam ettiğini gösteriyor. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, döviz kuru ve beklenti kanalları aracılığıyla dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Para Politikası Kurulu, politika faizini gerçekleşen ve beklenen enflasyon ile enflasyonun ana eğilimi dikkate alınarak öngörülen dezenflasyon patikasının gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir."

Karahan, atılacak adımların büyüklüğünün enflasyon görünümüne odaklanarak toplantı bazında ihtiyatlı şekilde gözden geçirileceğini belirterek, "Enflasyon görünümünde ara hedeflerden önemli sapma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ulaştırma Bakanlığı: Patlama ve yangın ihbarı alınan gemideki 25 personel sağlıklı şekilde kurtarıldı
Mecidiyeköy'de metrobüs arızası seferleri aksattı
İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Ayhan: Talebimiz İsrail'in adalet önünde soykırımın hesabını vermesi
İstanbul'daki yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturmasında 13 şüpheli tutuklandı
Konya merkezli 2 suç örgütüne yönelik operasyonda 73 şüpheli gözaltına alındı

Benzer haberler

TCMB Başkanı Karahan: Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürecek sıkı para politikası duruşu dezenflasyonu güçlendirecek

TCMB Başkanı Karahan: Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürecek sıkı para politikası duruşu dezenflasyonu güçlendirecek

Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 3,5 milyar dolara geriledi

Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu yayımlandı

TCMB Başkanı Karahan: Kredi büyümesi dezenflasyon patikası ile uyumlu bir görünüm sergiliyor

TCMB Başkanı Karahan: Kredi büyümesi dezenflasyon patikası ile uyumlu bir görünüm sergiliyor
Küresel piyasalarda Çin ve Japonya'dan alınan sinyaller risk iştahını törpülüyor

Küresel piyasalarda Çin ve Japonya'dan alınan sinyaller risk iştahını törpülüyor
Merkez Bankası rezervleri 180,6 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 180,6 milyar dolar oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet