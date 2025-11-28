Dolar
42.49
Euro
49.20
Altın
4,176.57
ETH/USDT
3,050.00
BTC/USDT
91,709.00
BIST 100
10,892.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Adana Sivil Toplum Buluşması”nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 3,5 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesinin ekimde 3,5 milyar dolar seviyesine gerilediğini açıkladı.

Mahmut Çil  | 28.11.2025 - Güncelleme : 28.11.2025
Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 3,5 milyar dolara geriledi

İstanbul

TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin ekim ayı sonuçlarını yayımladı.

Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi ekimde 3,9 milyar dolar azalarak 7,4 milyar dolardan 3,5 milyar dolara geriledi.

Ekimde gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 3,4 milyar dolara inerken, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 100 milyon dolara düştü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden Ege Denizi'nin güneyi için fırtına uyarısı
Meteorolojiden bazı iller için sağanak uyarısı
Bağcılar'da İETT otobüsü ağaca çarptı
Emine Erdoğan: Sıfır atığın insanlığı kurtaran en güçlü formül olduğunu anlatmalıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenlik kuvvetlerimizin gücü aziz milletimizin vicdanında edindikleri yerden gelir

Benzer haberler

Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 3,5 milyar dolara geriledi

Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 3,5 milyar dolara geriledi

Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu yayımlandı

TCMB Başkanı Karahan: Kredi büyümesi dezenflasyon patikası ile uyumlu bir görünüm sergiliyor

Küresel piyasalarda Çin ve Japonya'dan alınan sinyaller risk iştahını törpülüyor

Küresel piyasalarda Çin ve Japonya'dan alınan sinyaller risk iştahını törpülüyor
Merkez Bankası rezervleri 180,6 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 180,6 milyar dolar oldu
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet