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RAMS Park'ta toplanan Sarı-kırmızılı taraftarlar, otobüslerle Ülker Stadı'na hareket ediyor.
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Ekonomi

TCMB, 30,5 milyar lira nominal tutarda hazine tahvili aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün açtığı doğrudan alım ihaleleriyle toplam 30,5 milyar lira nominal tutarda 6 hazine tahvilini geri aldı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
TCMB, 30,5 milyar lira nominal tutarda hazine tahvili aldı

İstanbul

TCMB, 12 Ağustos 2026, 8 Kasım 2028 ve 5 Ekim 2033 itfalı üç sabit kuponlu tahvil ile 17 Mayıs 2028, 6 Eylül 2028 ve 6 Aralık 2028 itfalı TLREF'e endeksli olmak üzere altı tahvil için doğrudan geri alım ihalesi açtı.

Tahvil geri alım tutarını önceki günlere kıyasla keskin şekilde artıran Bankanın bu alımları tahvil piyasasında azalan likiditeyi artırmak amacı taşıyor.

TCMB böylece bugün açtığı doğrudan alım ihaleleriyle toplam 30,5 milyar lira nominal tutarda 6 hazine tahvilini geri aldı.

Alımların 19,3 milyar lira nominal tutardaki bölümü TLREF endeksli üç tahvilde yapılırken, geri kalan kısmı sabit kuponlu üç tahvil arasında dağıldı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) tarafından düzenlenen "Ekonomi Toplantısı"nda, piyasa kuralları içerisinde kalarak gereken her adımı proaktif şekilde attıklarını ve bundan sonra da atmaya devam edeceklerini belirtmişti.

Piyasalarda yaşanan gelişmelerin finansal varlıklarda değer kayıplarına neden olduğunu ifade eden Karahan, piyasadaki oynaklığın geçici ve ekonomiye yansımalarının kısa vadeli olmasını sağlamak için hızla aksiyon aldıklarını aktarmıştı.

Karahan, "Piyasaların istikrarlı işleyişinin sürdürülmesi amacıyla araçlarımızı etkili şekilde kullanıyoruz. Çift yönlü iletişim kanallarımızı sürekli açık tutuyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çok geniş ve güçlü bir araç setine sahip. Temel amacımız olan fiyat istikrarını sağlamak için sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.


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