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Ekonomi

Tarımsal girdi fiyat endeksi Kasım 2021'de yıllık yüzde 36,2, aylık yüzde 8,52 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), Kasım 2021'de yıllık bazda yüzde 36,2, aylık bazda yüzde 8,52 artış gösterdi.

Mustafa Çalkaya   | 21.01.2022
Tarımsal girdi fiyat endeksi Kasım 2021'de yıllık yüzde 36,2, aylık yüzde 8,52 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın kasım ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks Kasım 2021'de bir önceki aya göre yüzde 8,52, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 32,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,2 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,4 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,24, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 9,18 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 25,68, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 37,93 artış görüldü.

Alt gruplar

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 15,54 ile malzemeler ve yüzde 15,88 ile veteriner harcamaları oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 120,54 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 50,51 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) olarak kayıtlara geçti.

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 1,84 ile veteriner harcamaları ve yüzde 2,37 ile malzemeler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 19,89 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 11,1 ile makine bakım masrafları olarak gerçekleşti.

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