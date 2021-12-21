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Ekonomi

Tarımsal girdi fiyat endeksi ekimde yıllık yüzde 29,58, aylık yüzde 4,17 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), ekimde yıllık bazda yüzde 29,58, aylık bazda yüzde 4,17 artış gösterdi.

Cüneyt Kemal Özkök   | 21.12.2021
Tarımsal girdi fiyat endeksi ekimde yıllık yüzde 29,58, aylık yüzde 4,17 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ekimde bir önceki aya göre yüzde 4,17, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 22,19, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,58 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 23,6 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,37, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,46 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 23,17, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 30,64 artış görüldü.

Alt gruplar

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırayla yüzde 12,11 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 14,81 ile malzemeler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırayla yüzde 90,15 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 43,94 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) olarak kayıtlara geçti.

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 1,36 ile malzemeler ve yüzde 1,54 ile veteriner harcamaları oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 14,97 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 5,5 ile tohum ve dikim materyali olarak gerçekleşti.

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