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Ekonomi

Tarımsal amaçlı örgütlerin derecelendirilmesine ilişkin esaslar düzenlendi

Tarımsal amaçlı örgütlerin derecelendirilmesine ilişkin esaslarda düzenlemeye gidildi.

Zeynep Duyar  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
Tarımsal amaçlı örgütlerin derecelendirilmesine ilişkin esaslar düzenlendi

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesine İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, tarımsal amaçlı örgütleri, Bakanlık tarafından belirlenen kriterler dahilinde derecelendirerek desteklemeye ve bu örgütlerin faaliyetlerinin etkinliğini artırmaya ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

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Düzenlemeyle, tarımsal amaçlı örgütlerin derecesini belirlemek amacıyla oluşturulan komisyonun görevleri yeniden belirlendi. Buna göre, derecelendirme komisyonu, başvuruların incelenmesi sonucu hazırlanan listeyi değerlendirecek, tarımsal amaçlı örgütlerin derecesini belirleyecek, değerlendirme sonucuna yapılan itirazları değerlendirecek ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü makamının onayına sunacak.

Derecelendirme başvurularının usulü ve başvuru esnasında istenilecek belgeler, Bakanlık tarafından çıkarılan uygulama rehberiyle belirlenecek.

Tarımsal amaçlı örgütlerin başvurularında, ilgili kanun kapsamında vadesi geçmiş borcu ile sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması şartı aranacak.

Bu yönetmelik kapsamındaki başvurular, gönüllülük esasına göre tarımsal amaçlı örgütlerin tüzel kişilik adına yetkilendirilen yönetim kurulu üyeleri tarafından yapılacak.

Birinci derece tarımsal örgüt belgesi almaya hak kazananların listesi, Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek ve itirazlar, doğrudan Bakanlık tarafından oluşturulan sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

İtiraz değerlendirme sonuçları, derecelendirme komisyonu onayından sonra 15 iş günü içinde Bakanlık tarafından belirlenen sisteme yüklenecek.

Halihazırda birinci derece tarımsal örgüt belgesine sahip örgütlerin belgelerinin geçerlilik süresi, 31 Aralık'a kadar devam edecek.

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