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Ekonomi

Tacikistan ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 8,2 büyüdü

Tacikistan'ın Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH) bu yılın ilk yarısında yüzde 8,2 büyüme kaydetti.

Bahtiyar Abdülkerimov  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
Tacikistan ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 8,2 büyüdü

Taşkent

Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, bölgedeki jeopolitik gerilimler, uluslararası yaptırımlar ve iklim değişikliklerine rağmen ülke, yılın ocak-haziran döneminde makroekonomik istikrarını korumayı başardı.

Yılın ilk 6 ayında ülkenin GSYH'si yüzde 8,2 artışla 5,8 milyar dolara ulaştı.

Bu dönemde sanayi üretimi yüzde 11,5, tarım sektörü yüzde 9,6, hizmetler sektörü yüzde 16,6, yük taşımacılığı yüzde 13,8, yolcu taşımacılığı yüzde 9, yatırımlar ise yüzde 15,7 arttı.

Yılın ilk yarısında enflasyon oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 azalarak yüzde 1,9 olarak gerçekleşti.

Ülke ekonomisi 2023’te yüzde 8,3 büyüyerek 10,8 milyar dolara ulaşmıştı.

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