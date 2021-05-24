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Ekonomi

Suzuki Motor yarı iletken çip tedarik sıkıntısı sebebiyle Japonya'daki üretimini geçici süre durduracak

Suzuki Motor, küresel yarı iletken çip tedarik sıkıntısı sebebiyle Japonya'daki fabrikalarında üretime haziranda geçici süre ara verecek.

Ahmet Furkan Mercan   | 24.05.2021
Suzuki Motor yarı iletken çip tedarik sıkıntısı sebebiyle Japonya'daki üretimini geçici süre durduracak

Tokyo

Dünya genelinde akıllı telefon ve tablet, 5G ağ ekipmanları ile oyun konsollarına yönelik artan çip talebi sonrası otomobil üreticilerinin tedarik sıkıntısı devam ediyor.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Suzuki Motor, Honşu bölgesinin Pasifik kıyısında yer alan Şizuoka eyaletindeki 3 tesisinde gelecek ay üretime ara verecek.

En fazla 9 gün sürecek aranın, firmanın hangi modellerini etkileyeceği belirtilmezken, yıllık toplam üretim hedefini negatif etkileyeceği tahmin ediliyor.

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