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Ekonomi

Suudi Arabistan'daki Kraliyet Holding Şirketi Twitter hisselerini elinde tutacak

Suudi Arabistan'daki Kraliyet Holding Şirketi (KHC) ve Suudi Prens Velid bin Talal'ın Özel Ofisi, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın satın aldığı sosyal medya şirketi Twitter'daki hisselerini elinde tutmaya devam edeceğini duyurdu.

Mohammed Hamood Ali Al Ragawi, Safiye Karabacak   | 28.10.2022
Suudi Arabistan'daki Kraliyet Holding Şirketi Twitter hisselerini elinde tutacak

Riyad

KHC'nin CEO'su Bin Talal, özel ofisi ve KHC tarafından konuya ilişkin yapılan ortak açıklamayı Twitter hesabında paylaştı.

Bin Talal'ın ofisi ve KHC'nin Twitter'daki 1,89 milyar dolar değerindeki mevcut hisselerinin, Musk'ın satın aldığı Twitter'a transfer işleminin tamamlandığı kaydedilen açıklamada, "Prens ve KHC, Twitter'da Musk'tan sonra ikinci en büyük hissedar oldu." ifadelerine yer verildi.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma sürecinin tamamlandığı bildirilmişti.

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