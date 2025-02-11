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Ekonomi

Suriye ile karşılıklı ticarette yeni düzenleme yürürlüğe girdi

Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye'ye ihracat ve Suriye'ye transit işlemlerinde mevcut kısıtlama listeleri kaldırıldı.

Mustafa Çalkaya  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Suriye ile karşılıklı ticarette yeni düzenleme yürürlüğe girdi

Ankara

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerle, Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye'ye ihracat ve Suriye'ye transit işlemlerinde mevcut kısıtlama listeleri kaldırıldı. Bu ülkeye açılan kara sınır kapıları kullanılarak, Türkiye'den Suriye'ye ihraç edilecek veya transit edilecek eşya, diğer ülkelerle aynı şartlara tabi tutulacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 8 Aralık 2024'te Suriye'de halkın özgürlüğe kavuşması sürecinde başlayan yeni dönemde Türkiye-Suriye ekonomik ve ticari ilişkilerindeki ilerlemenin devam ettiği belirtildi.

Hükümet tarafından, yeni döneme ilişkin Suriye ile varılan mutabakat doğrultusunda oluşturulan yol haritasının adım adım hayata geçirildiği vurgulanan açıklamada, Bakanlık tarafından bu kapsamda Suriye ile karşılıklı ticarette eski rejim döneminde kısıtlı tutulan ihracat, transit ve ithalata ilişkin olarak da gerekli kararların alınmaya devam edildiği bildirildi.

Açıklamada, Bakanlığın bu doğrultuda 8 Aralık 2024'ten bu yana aldığı kararların devamı olarak, eski rejim dönemi şartlarında uygulamada bulunan ve Suriye ile Türkiye arasındaki ticarette verilen gümrük hizmetlerine ilişkin 2021/12 sayılı genelgenin yürürlükten kaldırıldığına ve 8 Şubat'ta 2025/4 sayılı yeni bir genelge düzenlendiğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye ile ticaretimizi düzenleyen yeni genelgeyle, ilk olarak, Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye'ye ihracat ve Suriye'ye transit işlemlerinde mevcut kısıtlama listeleri kaldırılmıştır. Suriye'ye açılan kara sınır kapılarımız kullanılarak, Türkiye'den Suriye'ye ihraç edilecek veya transit edilecek eşya, diğer ülkelerle aynı şartlara tabi tutulacaktır.

İkinci olarak, aynı genelgenin eşya listesinde bulunan 'metal hurda' hariç, diğer eşyanın Suriye'den ülkemiz üzerinden üçüncü ülkelere transiti serbest hale getirilmiştir.

Üçüncü olarak da Suriye'den ithalat işlemleri normal hale getirilmiştir. Böylece yürürlükten kalkan genelge kapsamındaki 1 sayılı ithalatı izne tabi eşya listesi kaldırılmış olup, mevcut dış ticaret rejimimiz kapsamında Suriye ile ithalat rejimi normalleştirilmiştir.

Başka bir ifadeyle, Suriye'den ithal edilen eşya, gerek ithalat düzenlemeleri, gerek ürün güvenliği kontrolleri, gerekse de gümrük vergileri bakımından üçüncü ülkelerle aynı şartlara tabi tutulmuştur."

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