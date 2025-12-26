Dolar
42.92
Euro
50.54
Altın
4,536.60
ETH/USDT
2,912.90
BTC/USDT
86,899.00
BIST 100
11,294.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

SPK'den "telefon dolandırıcılığı" uyarısı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kendisini Kurul yöneticisi veya çalışanı olarak tanıtıp vatandaşlardan veya şirketlerden para talep edenlere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Yunus Türk  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
SPK'den "telefon dolandırıcılığı" uyarısı

İstanbul

SPK'den, son dönemde artan telefon dolandırıcılığı girişimlerine ilişkin açıklama yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Son günlerde kendisini Sermaye Piyasası Kurulu yöneticisi ve çalışanlarının yakını olarak tanıtarak veya SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün, yöneticilerin ya da personelin adını kullanarak vatandaşlardan ve şirketlerden muhtelif taleplerle para istenildiği yönünde bilgi edinildiği aktarılan açıklamada, şu uyarılarda bulundu:

"Dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki bu tarz faaliyetlerde bulunanlara itibar edilmemesi gerekmektedir. Telefonla dolandırıcılık suçu dolayısıyla mağdur olmuş kişiler her zaman suç duyurusunda bulunabilirler ve zararlarının tazmini hususunda her türlü yasal haklarını kullanabilirler."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bahis soruşturması kapsamında 42 temsilci, PFDK'ye sevk edildi
Karadeniz ve Akdeniz için fırtına uyarısı
Nefes borusuna plastik cisim kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı
Ankara'da devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı

Benzer haberler

SPK'den "telefon dolandırıcılığı" uyarısı

SPK'den "telefon dolandırıcılığı" uyarısı

SPK'den 18 kişiye 2 milyar liranın üzerinde idari para cezası

SPK, profesyonel müşteri ve nitelikli yatırımcı kriterlerini güncelledi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet