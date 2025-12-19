Dolar
42.80
Euro
50.22
Altın
4,345.65
ETH/USDT
2,953.90
BTC/USDT
87,000.00
BIST 100
11,341.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

SPK, profesyonel müşteri ve nitelikli yatırımcı kriterlerini güncelledi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), profesyonel müşteri kabul edilecek yatırımcılar için aranan finansal varlık ve işlem hacmi tutarlarını yükseltme kararı aldı.

Uğur Aslanhan  | 19.12.2025 - Güncelleme : 19.12.2025
SPK, profesyonel müşteri ve nitelikli yatırımcı kriterlerini güncelledi

İstanbul

SPK'den yapılan açıklamaya göre, yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerde yer alan ve talebe dayalı profesyonel müşteri kabul edilecekler için aranan 1 milyon liralık finansal varlıklar toplamı tutarı 10 milyon liraya, 500 bin lira olan işlem hacmi tutarı da 5 milyon liraya yükseltildi.

Buna paralel olarak mevzuatta tüzel kişilerin profesyonel müşteri sayılmaları için öngörülen tutarlar da yeniden belirlendi. Bu değişiklikler çerçevesinde, SPK'nin çeşitli tebliğlerinde yer alan ve profesyonel yatırımcı düzenlemelerine atıf yoluyla düzenlenen nitelikli yatırımcı şartları da yeniden belirlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Güncellenen yeni tutarlar gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarının satılacağı nitelikli yatırımcılar bakımından uygulanmayacak. Bu yatırımcılar için Kurul kararının yayımlandığı tarihten önce mevzuatta yer alan finansal tutarlar uygulanmaya devam edecek.

Artırılan tutarlar ilk defa profesyonel müşteri veya nitelikli yatırımcı olacak müşteriler için Kurul kararının yayımından itibaren uygulanacak. Kurul kararının yayımlandığı tarihten önce mevzuatta yer alan finansal tutarlar nedeniyle profesyonel müşteri veya nitelikli yatırımcı sıfatını kazanmış olan müşterilerin bu sıfatları devam edecek.

Bu kapsamda "BB. Profesyonel Müşteriler ve Nitelikli Yatırımcılara İlişkin Hususlar" başlığının eklendiği "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber"e SPK'nin web adresinden ulaşılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara Valiliğinden AŞTİ'de çok sayıda evsizin barındığı iddialarına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Tunç, hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girecek adaylara başarılar diledi
Kocaeli'de keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan İHA bulundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ersin'i kabul etti
Hatay'da kırsal deprem konutlarının yapımı sürüyor

Benzer haberler

SPK, profesyonel müşteri ve nitelikli yatırımcı kriterlerini güncelledi

SPK, profesyonel müşteri ve nitelikli yatırımcı kriterlerini güncelledi

Borsada "milyoner" pay senedi yatırımcı sayısı 11 ayda 55 binden fazla arttı

SPK Başkanı Gönül: Fon ekosistemimiz uluslararası yatırımcıların da ilgi gösterdiği bir yapıya ulaşmıştır

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet