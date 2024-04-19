Dolar
32.58
Euro
34.80
Altın
2,387.96
ETH/USDT
3,092.70
BTC/USDT
64,136.00
BIST 100
9,693.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye'den uğurlanan "9. İyilik Gemisi" Mısır’ın El Ariş Limanı’na ulaştı Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar açıklamalarda bulunuyor Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe ile MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Halil Cihan Ünal açıklamalarda bulundu Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak’ta bulunan alanda toprak kayması meydana geldi
logo
Ekonomi

SPK'den 7 kişiye borsalarda geçici işlem yasağı cezası

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 22 Nisan'dan başlamak üzere 7 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
SPK'den 7 kişiye borsalarda geçici işlem yasağı cezası

İstanbul

SPK bültenine göre, Kurul, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak 6 kişiye, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak 1 kişiye, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1. maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 22 Nisan'dan başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KADEM Sanat "Yapay Zeka ve Kadın" temalı afiş yarışması düzenliyor
Bakan Özhaseki'den hava tahmin raporuna ilişkin paylaşım
Kütahya'da eğitimlerini tamamlayan sözleşmeli erler yemin etti
İstanbul'da ilkokul öğrencilerinden dondurma firmasına İsrail tepkisi
Mardin ve Diyarbakır belediye meclislerindeki iddialarla ilgili mülkiye müfettişleri görevlendirildi

Benzer haberler

SPK'den 7 kişiye borsalarda geçici işlem yasağı cezası

SPK'den 7 kişiye borsalarda geçici işlem yasağı cezası

İran’ın İsrail’e yönelik saldırısının ardından Tahran Borsası’nda düşüş yaşandı

Dünyanın önde gelen futbol kulüpleri yılın ilk çeyreğinde yatırımcısını sevindiremedi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet