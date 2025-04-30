Dolar
38.48
Euro
43.83
Altın
3,310.15
ETH/USDT
1,769.20
BTC/USDT
94,096.00
BIST 100
9,078.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı'nda yaptığı sunumun ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

Borsa'da bugünkü işlemlerin takası pazartesi günü gerçekleşecek

Borsa İstanbul'da bugünkü işlemlerin takası 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla pazartesi günü yapılacak.

Burhan Sansarlıoğlu  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası pazartesi günü gerçekleşecek

Istanbul

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

Pay Piyasasında, 29 Nisan tarihli işlemlerin takası 2 Mayıs Cuma, bugünkü işlemlerin takası ise 5 Mayıs Pazartesi tarihinde gerçekleşecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öte yandan, 1 Mayısta Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bolu ve Karabük'te yarın kuvvetli sağanak bekleniyor
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Kameraları kapatılan otelin güvenlik müdüründen "korumaları polis olarak biliyordum" savunması
Polatların şirketlerine yönelik vergi suçu davasında karar
RTÜK'ün düzenlediği "Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi" sona erdi

Benzer haberler

Borsa'da bugünkü işlemlerin takası pazartesi günü gerçekleşecek

Borsa'da bugünkü işlemlerin takası pazartesi günü gerçekleşecek

Borsa güne düşüşle başladı

Fenerbahçe borsada da yatırımcısını üzdü

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet