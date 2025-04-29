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Ekonomi

SPK, sermaye piyasası araçlarına ilişkin kayıtların tutulmasında değişikliğe gitti

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) denetimine dair usul ve esaslar ile kaydileştirilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin kayıtların tutulmasını düzenleyen yönetmelik ve tebliğinde değişikliğe gitti.

Mahmut Çil  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
SPK, sermaye piyasası araçlarına ilişkin kayıtların tutulmasında değişikliğe gitti

İstanbul

SPK'nın sermaye piyasası araçlarına ilişkin düzenlemeler içeren MKK'nın Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapılmasına dair tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Değişiklik yönetmeliğine göre, MKK, yurt dışında yerleşik hak sahipleri adına yatırım kuruluşlarında hesap açılması için gerekli dokümanları, ilgililerinden elektronik ortamda temin edilebilecek ve hesap açılacak yatırım kuruluşları ile paylaşılabileceği merkezi Doküman Yönetim Sisteminin (DYS) işlemlerini yürütecek.

Yurt dışında yerleşik hak sahipleri adına yatırım kuruluşlarında hesap açılması için gerekli dokümanlar, yatırım kuruluşları tarafından MKK tarafından sunulan merkezi doküman yönetim sisteminden de temin edilebilecek. Bu doküman yönetim sisteminin kullanımına ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar, MKK tarafından belirlenecek.

Aynı hesaba ait benzer başvuru dokümanlarının farklı banka ve aracı kurumlara mükerrer gönderimi önlenecek

Doküman Yönetim Sistemi, Türkiye sermaye piyasalarında işlem yapmak isteyen yabancı yatırımcıların Türkiye'de mevzuat gereği yatırım kuruluşları nezdinde hesap açarken sunmak zorunda oldukları belgelerin belirlenen standartlara uygun şekilde yüklenebileceği, MKK nezdinde oluşturulan dijital bir platform konumunda bulunuyor.

DYS, mevcut durumda posta yoluyla fiziki ortamlarda tamamen manuel yürütülen hesap açım süreçlerinde hız, kalite ve maliyet avantajı sağlayacak bir sistem olarak faaliyet gösteriyor.

Yurt içinde hesap açım merkezi olarak yetkilendirilen MKK nezdinde oluşturulacak DYS’nin, Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcıların hesap açım süreçlerini hızlandırması, aynı hesaba ait benzer başvuru dokümanlarının farklı banka ve aracı kurumlara mükerrer gönderimini önlemesi ve hesap, başvuru, doküman eşleştirmesi işlemlerini kolaylaştırması bekleniyor.

Ayrıca dokümanların merkezi bir sistemde toplanması ve oluşturulan dijital kimlikle dokümanların kurumlar arasında paylaşımının sağlanması, yabancı yatırımcıların vergi numarası başvurusu ile alım süreçlerinin hızlandırılması ve operasyonel süreçler olan kurye gönderimi, tercüme işlemleri, vergi numarası alım gibi süreçlerde zaman maliyetini azaltması ile süreçlerin dijital ortama taşınması bakımından piyasalara katkı sağlaması öngörülüyor.​​​

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