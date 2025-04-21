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Ekonomi

Fenerbahçe borsada da yatırımcısını üzdü

Süper Lig'de dün aldığı beraberlikle taraftarını üzen Fenerbahçe'nin borsada işlem gören hisseleri, haftanın ilk işlem gününe yüzde 7,65 düşüşle 42,76 liradan başladı.

Mahmut Çil  | 21.04.2025 - Güncelleme : 21.04.2025
Fenerbahçe borsada da yatırımcısını üzdü

İstanbul

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasının sonuçları borsada hisse fiyatlarına da yansıdı. Lider Galatasaray geçen hafta Sipay Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe, dün akşam Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında darbe aldı.

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Beraberlik sonucunun ardından Fenerbahçe'nin Galatasaray ile puan farkı 5'e yükseldi. Bu durum takımların borsa performanslarında yansıdı. Fenerbahçe'nin hisse fiyatı güne yüzde 7,65 düşüşle 42,76 liradan, Galatasaray yüzde 7,49 yükselişle 2,01 liradan, Beşiktaş yüzde 0,49 artışla 2,06 liradan, Trabzonspor da yüzde 1,11 yükselişle 0,91 liradan başladı.

Saat 10.25 itibarıyla Galatasaray hisseleri yüzde 6,95 artışla 2 liradan, Trabzonspor yüzde 2 yükselişle 0,92 liradan, Beşiktaş hisseleri yüzde 0,98 düşüşle 2,03 liradan, Fenerbahçe hisseleri de yüzde 8 düşüşle 42,60 liradan işlem görüyor.


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