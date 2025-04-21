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Ekonomi

Tarımsal girdi fiyat endeksi şubatta yıllık bazda son 20 ayın en düşük seviyesini gördü

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), şubatta yıllık bazda yüzde 28,92, aylık yüzde 2,35 artarken Haziran 2023'ten sonraki en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Mehmet Can Toptaş  | 21.04.2025 - Güncelleme : 21.04.2025
Tarımsal girdi fiyat endeksi şubatta yıllık bazda son 20 ayın en düşük seviyesini gördü

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks şubatta önceki aya kıyasla yüzde 2,35, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8,38, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,92 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 37,78 yükseldi. Böylece yıllık Tarım-GFE, son 20 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Endeks, Haziran 2023'te yüzde 23,59 değerini almıştı.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,4, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,02 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 27,49, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 37,8 yükseliş görüldü.

Alt gruplar

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Şubatta yıllık bazda artışın az olduğu alt gruplar yüzde 16,07 ile enerji ve yağlayıcılar, yüzde 20,65 ile tarımsal ilaçlar oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 52,51 ile veteriner harcamaları, yüzde 47,57 ile tohum ve dikim materyali olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim sergiledi.

Şubatta bir önceki aya göre, artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 1,1 ile enerji ve yağlayıcılar, yüzde 1,16 ile binalar olarak belirlendi. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 3,78 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 3,43 ile makine bakım masrafları olarak hesaplandı.

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