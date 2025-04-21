Dolar
38.19
Euro
44.18
Altın
3,384.44
ETH/USDT
1,645.10
BTC/USDT
87,481.00
BIST 100
9,299.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çeşitli ülkelerden gelen “Dünya Çocukları”nı kabul ediyor.
logo
Ekonomi

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,28 yükselişle 9.343,14 puandan başladı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 21.04.2025 - Güncelleme : 21.04.2025
Borsa haftaya yükselişle başladı

İstanbul

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,84 değer kaybederek 9.317,24 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,90 puan ve yüzde 0,28 artışla 9.343,14 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,78 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,15 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

ABD'nin korumacı ticaret politikası piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, gözler bugün başlayacak ve hafta boyunca sürecek Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının yıllık toplantılarına çevrildi.

Öte yandan, yurt içinde Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) cuma günü yayımlanan bültenine göre, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalar 30 Mayıs seans sonuna kadar uzatıldı.

Analistler, bugün yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de öncü göstergeler endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun'dan, TÜRKSAT 6A'nın hizmete alınmasına ilişkin açıklama
Kırklareli'nde süs havuzunda 4 kişinin elektrik akımına kapılmasına ilişkin gözaltı sayısı 3'e yükseldi
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 52 şüpheli tutuklandı
Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretim 9,5 milyon metreküpe ulaştı
Bakan Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 3 şüphelinin yakalandığını duyurdu

Benzer haberler

Fenerbahçe borsada da yatırımcısını üzdü

Fenerbahçe borsada da yatırımcısını üzdü

Borsa haftaya yükselişle başladı

Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet