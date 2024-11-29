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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da "TRT World Forum" programının "Yarını Dönüştürmek: Eko-Rejenerasyonun Gücü" oturumunda konuşuyor.
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Ekonomi

S&P'den Trump'ın tarife planlarının otomobil üreticilerinin karlarını etkileyebileceği uyarısı

Standard & Poor's, ABD'nin Avrupa, Meksika ve Kanada'dan ithalatına tarife uygulaması halinde Avrupalı ve ABD'li otomobil üreticilerinin faiz, amortisman ve vergi öncesi (FAVÖK) karlarının yüzde 17'sini kaybedebileceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Dilara Zengin Okay  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
S&P'den Trump'ın tarife planlarının otomobil üreticilerinin karlarını etkileyebileceği uyarısı

Washington

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'tan(S&P) yapılan açıklamada, otomotiv sektörünün ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın otomobil ithalatına getirmeyi planladığı tarifelere hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, "ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık'tan ithal ettiği hafif araçlara yüzde 20, Meksika ve Kanada'dan ithal ettiği araçlara ise yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasının, en kötü senaryoda, etkilenen Avrupalı ve ABD'li otomobil üreticilerinin toplam yıllık FAVÖK'lerinin yüzde 17'sine mal olabileceğini tahmin ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Orijinal ekipman üreticilerinin de tarife artışından etkilenmesinin beklendiği vurgulanan açıklamada, ancak hafifletici önlemlerin etkiyi önemli ölçüde azaltacağının düşünüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, hafifletici önlemlerin potansiyel olarak daha yüksek tarifeleri yönetilebilir hale getirmesinin beklendiği ancak gümrük tarifelerinin, Avrupa'da 2025'ten itibaren daha sıkı karbon düzenlemesinin ve Çin ile Avrupa'da daha güçlü rekabetten kaynaklanan kar baskısının bileşik etkilerinin not düşürme riskini artırabileceğine dikkati çekildi.

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