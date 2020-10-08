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Ekonomi

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin, bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Aybüke İnal Kamacı   | 08.10.2020
Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlayacak

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Ekim ayı içerisinde Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) hizmetinden yararlanan 128 bin çocuğumuz için 133,3 milyon lira ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ödemelerin 8-15 Ekim'de hesaplara yatırılacağını belirten Selçuk, tüm çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.

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