Dolar
40.57
Euro
46.97
Altın
3,320.09
ETH/USDT
3,830.30
BTC/USDT
118,437.00
BIST 100
10,544.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çin, doğum oranlarını artırmak için 3 yaş altı çocuk başına maddi destek sağlayacak

Çin, ülke genelinde doğum oranlarını artırmak amacıyla ailelere 3 yaş altı her çocuk için yıllık 3 bin 600 yuan (500 dolar civarı) verileceğini duyurdu.

Emirhan Demir  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
Çin, doğum oranlarını artırmak için 3 yaş altı çocuk başına maddi destek sağlayacak

Ankara

Çin hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ülkede doğum oranlarını artırmak için yıl içerisinde yeni bir teşvik programının başlatılmasına karar verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, 3 yaş altı çocuğu olan ailelere her bir çocuk için yıllık 3 bin 600 yuan (500 dolar civarı) destek sağlanacağı belirtildi.

Programdan yılda 20 milyondan fazla ailenin faydalanması öngörülüyor.

Çin nüfusu azalıyor

Çin nüfusunun 2022'de başlayan azalma eğilimi, son 3 yıldır devam ediyor.

Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) ocak ayında yayımladığı verilere göre, 2023'te 1 milyar 409 milyon 670 bin olan Çin ana karası nüfusu, 2024'te 1 milyar 408 milyon 280 bine gerilemişti.

Ülkede 1980'lerden itibaren uygulanan "tek çocuk" politikası, 2016'da 2 çocuğa, ardından 2021'de de 3 çocuğa izin verilmesiyle yürürlükten kaldırılmıştı. Ancak ekonomik büyümenin yavaşlaması, yaşam ve çocuk yetiştirme maliyetlerinin artması nedeniyle yeni nesiller evlenme ve çocuk yapma konusunda çekince yaşıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kavurucu sıcaklar Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a yük taşıyan tır şoförlerini de olumsuz etkiliyor
Bakan Göktaş: Doğum yardımları kapsamında bugüne kadar 1 milyar 750 milyon lira ödeme yapıldı
İsviçreli gazeteciler, Türk halkının 15 Temmuz darbe girişimi karşısındaki mücadelesinden etkilendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Sanal kumarın finansal boyutunu dikkate alarak eylem planı hazırlama aşamasındayız
Bursa'da orman yangınına su taşırken hayatını kaybedenlerin kazadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Benzer haberler

Çin, doğum oranlarını artırmak için 3 yaş altı çocuk başına maddi destek sağlayacak

Çin, doğum oranlarını artırmak için 3 yaş altı çocuk başına maddi destek sağlayacak

Çin, ABD ve Tayvan arasındaki resmi etkileşimlere karşı olduğunu belirtti

Kamboçya-Tayland çatışması ve bölgesel dönüşümün ipuçları

Çin'de şiddetli yağışlar sonucu 30 kişi yaşamını yitirdi

Çin'de şiddetli yağışlar sonucu 30 kişi yaşamını yitirdi
Trump, Çin ile "zirve arayışında" olmadığını ancak davet üzerine ülkeyi ziyaret edebileceğini belirtti

Trump, Çin ile "zirve arayışında" olmadığını ancak davet üzerine ülkeyi ziyaret edebileceğini belirtti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yeni küresel ticaret koşullarının ülkemiz ekonomisine etkilerini takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yeni küresel ticaret koşullarının ülkemiz ekonomisine etkilerini takip ediyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet