Dolar
15.48
Euro
16.11
Altın
1,811.85
ETH/USDT
2,039.40
BTC/USDT
29,444.00
BIST 100
2,419.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Isparta'da kısa süre etkili olan hortum sırasında vatandaşların yaşadığı panik anları güvenlik kameralarınca kaydedildi
logo
Ekonomi

Son iki yıl zarar açıklayan Nissan, 2021 mali yılında kara geçti

Nissan Motor, 2019 ve 2020 mali yıllarında yaşadığı zarar sonrası, 2021 mali yılında 215 milyar yen (1,67 milyar dolar) kar elde etti.

Ahmet Furkan Mercan   | 14.05.2022
Son iki yıl zarar açıklayan Nissan, 2021 mali yılında kara geçti

Tokyo

Üretici firmanın açıklamasında, martta sona eren 2021 mali yılı kapsamlı bilanço ile 2022 mali yıl kapsamlı beklentileri duyuruldu.

Açıklamaya göre 2019 ve 2020 mali yıllarında net zarar açıklayan Yokohama merkezli Nissan, 2021 mali yılında net kara geçti.

En son 2020 mali yılında 448,7 milyar yen zarar kaydeden firma, martta sona eren mali yılda ise 215 milyar yen (1,67 milyar dolar) net kar elde etti.

Önceki mali yılda 150,6 milyar yen faaliyet zararı açıklayan Nissan, 2021 mali yılında ise 247,3 milyar yen (1,91 milyar dolar) faaliyet karı açıkladı.

2022 beklentisi

Japon firma Mart 2023'te sona erecek 2022 mali yılında net karı, yüzde 30,4 düşüşle 150 milyar yen (1,16 milyar dolar) olarak bekliyor.

Net karda düşüş beklentisinin, yükselen ham madde fiyatları ile küresel yarı iletken çip tedarik sıkıntısından kaynaklandığı kaydedildi.

Yeni model tanıtımlarıyla küresel satışların 4 milyona erişmesi ve faaliyet karının yüzde 1,1 artışla 250 milyar yene (1,93 milyar dolar) çıkması bekleniyor.

Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Makoto Uçida, Rusya-Ukrayna krizinin küresel piyasalara etkisine değinerek, "Oldukça rekabetçi iş ortamının yaşanacağı bir yıl bekliyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
SGK, Kovid-19 salgınına 31 milyar lira ödedi
ABD Kovid-19 Koordinatöründen halkın virüse karşı savunmasız kalabileceği uyarısı
Kuzey Kore'de Kovid-19'dan ilk ölümler kayda geçti
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 60 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü

Benzer haberler

Japon petrol tedarikçisi Eneos, Rusya'dan ithalatı sonlandırdı

Japon petrol tedarikçisi Eneos, Rusya'dan ithalatı sonlandırdı

Son iki yıl zarar açıklayan Nissan, 2021 mali yılında kara geçti

Japonya Genelkurmayı, Çin'in uçak gemisinin faaliyetlerinden "güvenlik kaygısı" taşıyor

Japonya, Rusya'ya yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatını yasakladı

Japonya, Rusya'ya yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatını yasakladı
Güney Kore, Japonya'yla ilişkilerinde "çözüm", Kuzey Kore ile ilişkilerinde "diyalog" hedefliyor

Güney Kore, Japonya'yla ilişkilerinde "çözüm", Kuzey Kore ile ilişkilerinde "diyalog" hedefliyor
Japonya, jeopolitik risklere karşı "ekonomi güvenliği" yasasını kabul etti

Japonya, jeopolitik risklere karşı "ekonomi güvenliği" yasasını kabul etti