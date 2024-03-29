Dolar
32.37
Euro
34.98
Altın
2,233.04
ETH/USDT
3,539.00
BTC/USDT
69,993.00
BIST 100
9,148.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Sistemik olarak önemli bankalarca hazırlanacak önlem planlarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi

BDDK, sistemik olarak önemli bankaların mali bünyelerinde bozulma yaratacak hallerin ortaya çıkması halinde alınacak tedbirlerin önceden belirlenmesi amacıyla bu bankalar tarafından hazırlanan önlem planlarının gönderim zamanını haziran ayına çekti.

Murat Aslan  | 29.03.2024 - Güncelleme : 29.03.2024
Sistemik olarak önemli bankalarca hazırlanacak önlem planlarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi

Istanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), hazırladığı Sistemik Önemli Bankalarca Hazırlanacak Önlem Planlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sistemik önemli bankaların mali bünyelerinde bozulma yaratacak hallerden herhangi birinin görülmesi veya görülme ihtimalinin ortaya çıkması halinde alınacak tedbirlerin önceden belirlenmesi amacıyla bu bankalar tarafından hazırlanan önlem planları, BDDK'ye mart ayı sonu yerine haziran ayı sonunda gönderilecek.

Değişiklikle, önlem planı senaryosu dahilindeki tedbirlerin sermaye ve likidite yeterliliğine yönelik birleşik etkisini gösteren önlem planı kapasitesine ilişkin hükümler yönetmeliğe eklendi, önlem planı göstergelerinde Avrupa Birliği standartlarına uyum açısından gerekli bazı revizyonlar yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 1130 kişi yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Küçükçekmece'de halı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-11" operasyonlarında 70 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 2 zanlının "Mahzen-23" operasyonuyla yakalandığını bildirdi

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

EPDK deprem bölgesinde avans ödemelerini erteledi

Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell'a çevrildi

Sistemik olarak önemli bankalarca hazırlanacak önlem planlarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi

Sistemik olarak önemli bankalarca hazırlanacak önlem planlarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Yurt dışında yerleşikler geçen hafta net 428,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yurt dışında yerleşikler geçen hafta net 428,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet