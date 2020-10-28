Euro
9.70
Dolar
8.25
BIST 100
1,140.88
Altın
1,902.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, bu yılın dördüncü enflasyon raporuna ilişkin açıklamalarda bulunuyor İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup toplantısında konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı mesajı yayınladı
logo
Ekonomi

Sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımında süre uzatımına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de

Sermaye şirketlerinde, 2019 yılı net dönem karının yalnızca yüzde 25'ine kadarının nakden dağıtımına karar verilebilme süresinin yıl sonuna kadar uzatılmasına ilişkin tebliğ yürürlüğe girdi.

Zeynep Çetinkaya   | 28.10.2020
Sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımında süre uzatımına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de

Ankara

Ticaret Bakanlığının "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

18 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sermaye şirketlerinin 2019 yılı net dönem karının yalnızca yüzde 25'ine kadarının nakden dağıtımına karar verilebilme süresinin 30 Eylül 2020'den 31 Aralık 2020'ye kadar uzatılması ilgili tebliğe yansıtıldı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile "Sermaye şirketlerinde, 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca yüzde 25'ine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez. Bu sınırlama kanunun 462'nci maddesi uyarınca iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımında kullanılamaz." ibaresindeki 30 Eylül tarihi yıl sonu olarak değiştirilmişti.

Öte yandan, tebliğde düzenlenen kar payı dağıtıma ilişkin istisnaların, aynı zamanda kar payı avansı dağıtımında geçerli olacağı yönünde de düzenleme yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'da vaka sayısını kalabalıklaşma artırıyor
İspanyollar, Kovid-19'dan çok 'salgını kötü yöneten' hükümet ve siyasetçilerden endişe duyuyor
BM'den Kovid-19 ile mücadele için Suriye'ye 211 milyon dolar ek yardım talebi
Melbourne'deki Kovid-19 yasakları kaldırıldı, kent yeniden canlandı
Hindistan'da Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında artış sürüyor

Benzer haberler

TBMM'nin Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u 'telin ve teşhir' kararı Resmi Gazete'de

TBMM'nin Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u 'telin ve teşhir' kararı Resmi Gazete'de

Sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımında süre uzatımına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de

'2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı' Resmi Gazete'de

Gelir İdaresinin 1000 uzman yardımcısı alımına ilişkin detaylar açıklandı

Gelir İdaresinin 1000 uzman yardımcısı alımına ilişkin detaylar açıklandı

İhracatçı birliklerinin burs programları bazı mühendislik bölümlerine ilgiyi artırdı

İhracatçı birliklerinin burs programları bazı mühendislik bölümlerine ilgiyi artırdı
Filipinli iş dünyasına Türk gıda ve ecza ürünleri tanıtılacak

Filipinli iş dünyasına Türk gıda ve ecza ürünleri tanıtılacak