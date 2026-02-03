Dolar
Ekonomi

Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına atama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına, Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara atandı.

Aylin Rana Aydin Kuş  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına atama

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılıklarına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına, Para Politikası Üyesi Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara atandı.

Söz konusu atamalar 1211 Sayılı Kanun'un 29'uncu maddesi ile 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

