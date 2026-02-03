Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına atama
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına, Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara atandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılıklarına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına, Para Politikası Üyesi Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara atandı.
Söz konusu atamalar 1211 Sayılı Kanun'un 29'uncu maddesi ile 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.