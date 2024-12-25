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Ekonomi

Sermaye kaybı olan veya borca batık şirketler için sağlanan kolaylıkta bir yıl süre uzatımı

Sermaye kaybı yaşayan veya borca batık şirketlerin durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden giderlerin hesaplamalarda dikkate alınmaması süresi 1 Ocak 2026'ya kadar uzatıldı.

Seda Tolmaç  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
Sermaye kaybı olan veya borca batık şirketler için sağlanan kolaylıkta bir yıl süre uzatımı

Ankara

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle sermaye kaybı olan veya borca batık şirketlerin durumuna ilişkin hesaplamalarda düzenlemeye gidildi.

Buna göre, söz konusu şirketlerin henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısının 1 Ocak 2026'ya kadar yapılacak hesaplamalarda dikkate alınmaması imkanı sağlandı.

Söz konusu uygulama daha önce 1 Ocak 2025'e kadar yapılacak hesaplamaları kapsıyordu.


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