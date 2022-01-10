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Ekonomi

Serbest bölgeler geçen yıl ticarete 24,6 milyar dolarlık katkı sağladı

Türkiye'nin üretim üslerinden serbest bölgeler, geçen yıl ticarete sağladığı 24 milyar 618 milyon dolarlık katkıyla dikkati çekerken 85 bin 248 kişinin istihdamına da imkan verdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 10.01.2022
Serbest bölgeler geçen yıl ticarete 24,6 milyar dolarlık katkı sağladı Mersin Serbest Bölgesi. Fotoğraf: Hakan Can Şahin/AA

Ankara

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Aralık 2021 itibarıyla Türkiye'de 18 serbest ticaret bölgesi bulunuyor.

Bu bölgeler, yatırımcı ve üreticilere birçok avantaj ve teşviki bir arada sunuyor. İhracata ve yatırıma katkı sağlayan söz konusu bölgeler, vergi avantajı, yerli ve yabancı pazarlara erişim, stratejik avantajlar, kar transferi, ucuz altyapı gibi birçok imkanı içinde barındırıyor.

İstihdama da ciddi katkı veren serbest bölgelerde geçen yıl sonu itibarıyla 85 bin 248 kişi istihdam edildi.

Serbest bölgelerde gerçekleştirilen toplam ticaret hacmi 2021 yılında 24 milyar 618 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. 2020'de bu bölgelerin ticaret hacmi yaklaşık 22 milyar 58 milyon dolardı.

Yazılımdan medikale üretim ve ticaret

Geçen yıl bu bölgelerin ticaret hareketliliği ise "yurt içinden bölgelere 3,466 milyar dolar", "bölgelerden yurt içine 4,325 milyar dolar", "yurt dışından bölgelere 7,73 milyar dolar" ve "bölgelerden yurt dışına 9,755 milyar dolar" şeklinde oldu.

Serbest bölgelerde geçen yıl yoğunluk yaşanan alanlar, hizmetler, yazılım, yat ve gemi inşası, gemi tamir ve bakımı, medikal aletler, otomotiv alt endüstrileri, hazır giyim, deri, AR-GE faaliyetleri sektörleri olarak öne çıktı.

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